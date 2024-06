ANCONA «All’inizio ho commesso l’errore di scambiare il controllo per senso di protezione». Poi sono arrivati gli insulti, le botte e le minacce: «Un giorno mi disse che se mi fossi tolta la fede mi avrebbe ucciso. Un altro mi ha puntato la pistola in testa. Per due volte sono finita al pronto soccorso: dovevo stare zitta, sennò mi picchiava».



La denuncia



Sono gli stralci della testimonianza resa ieri in aula da una 45enne, parte civile nel processo contro il marito, di tre anni più grande, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il dibattimento nasce dalla denuncia sporta dalla donna, assistita dall’avvocato Laura Catena, negli uffici della questura dorica. Era l’aprile dello scorso anno e, in quell’occasione, la 45enne temeva che il marito potesse fare del male al figlio adolescente, fatto uscire prima da scuola. «Era stata minacciata di un possibile frontale con l’auto» ha detto ieri il poliziotto che aveva preso la denuncia della donna, a seguito della quale il gip aveva disposto il divieto di avvicinamento del 48enne alla moglie. All’epoca dei fatti, la coppia viveva a Osimo. Stando a quanto emerso ieri, la relazione si sarebbe increspata soprattutto per la gelosia di lui e la brama di controllo. «Lo dovevo avvisare quando arrivavo al lavoro, facevo pausa e ripartivo» ha detto la donna. «Io per paura, lo assecondavo».

Le minacce



Ha raccontato di minacce continue, come quella volta che lui l’avrebbe costretta a mostrargli un gruzzoletto di soldi che lei aveva messo da parte: «Se non me li fai vedere, ti taglio la gola». Nel maggio del 2019 era andata all’ospedale con una costola rotta («mi aveva dato un pugno»), tre anni dopo per una lesione al polso («mi aveva tirato contro un telefono»). E poi, i frammenti della violenza: «Mi ha preso per la coda dei capelli e schiaffeggiato in un parcheggio»; «sbattuto la testa contro il muro di casa». Il processo è stato aggiornato: la donna deve finire di testimoniare. L’imputato, a cui sono state tolte le armi (pistola e fucile) che deteneva legalmente in casa, è difeso dagli avvocati Ennio Tomassoni e Antonia Ascolese.