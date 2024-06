ANCONA Una rabbia che ha sfiorato la guerriglia urbana. Nel mirino, la sede della Lega Calcio di via Schiavoni dove martedì sera si trovavano l’amministratore delegato Roberta Nocelli, Antonio Postacchini, il consigliere più vicino Tiong, e la segretaria Roberta Mancini. L’esasperazione dei tifosi ha portato all’assalto degli uffici federali, con vetrate rotte e scrivanie ribaltate, al lancio di alcuni fumogeni e di una bomba carta. Ma l’ira per la mancata iscrizione al prossimo campionato poteva assumere contorni ancora più drammatici.

L'intervento

Ad evitare il peggio, il cordone predisposto in fretta e furia dal questore Capocasa, che ha inviato alla Baraccola gli agenti della Digos, i colleghi del Reparto Mobile di Senigallia (in tenuta anti-sommossa) e gli operatori delle altre forze di polizia. Hanno cacciato dalla sede quegli ultras che erano riusciti ad entrare, recuperando poi all’esterno mazze di legno (prese da un cassonetto posto nei pressi) e alcune bottiglie di vetro. Per la polizia, erano armi pronte per essere usate e lanciate contro le forze dell’ordine. I protagonisti dell’assalto hanno le ore contate. «Ogni responsabilità verrà perseguita, sia per quanto riguarda il danneggiamento degli uffici della Lega sia per il lancio di artifizi pirotecnici» ha fatto sapere il questore. Digos e Scientifica stanno già procedendo a identificare i vandali, grazie anche ai video registrati nel corso della serata dominata da rabbia e disperazione.