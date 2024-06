ANCONA In ginocchio. Sbalordita e stordita di fronte a un colpo inaspettato. Ancona sportiva - ma non solo - si interroga, incredula, sulla mancata iscrizione alla Serie C. Un esito a cui nessuno, fino a due giorni fa, avrebbe creduto. Lasciando prospettive incertissime per il futuro. «Devo ammettere che mai mi sarei aspettato una cosa del genere» afferma Massimo Gadda, l’eterno capitano biancorosso. «Un fulmine a ciel sereno che colpisce una città ed una tifoseria che aveva ritrovato entusiasmo - aggiunge Gadda - una mazzata da cui potrebbe essere veramente difficile risollevarsi. Un vero peccato, c’erano tutti i presupposti per fare bene con un settore giovanile in grande crescita e l’entusiasmo della gente. Conosco Canil in quanto mio figlio ha giocato a Matelica - aggiunge Gadda - e pensavo fosse una garanzia. Ma da quando la società è passata a Tiong sono successe cose strane che noi addetti ai lavori non possiamo sapere. Capisco i tifosi che sono all’esasperazione. C’è da capirli e mi dispiace tanto anche per loro».



Gli ex presidenti

L’ex presidente dell’Ancona Stefano Marconi non ha parole. «Difficile fare calcio ad Ancona per un anconetano? Personalmente ho lasciato una società con 70mila euro di utile. I risultati di chi è venuto dopo di me sono sotto gli occhi di tutti. Ora? Vedremo. Non gufo e non mi tiro indietro, posso anche pensare a collaborare. Ma con una società sana e senza debiti come quella che avevo lasciato». Un altro ex presidente è Sergio Schiavoni. «La vedo molto complicata, anche perché all’orizzonte non c’è nessuno in grado di farsi avanti. Sono preoccupato per il futuro del calcio dorico. Ad Ancona non è che non ci sia nessuno che possa prendere in mano la società, ma evidentemente non ci sono le condizioni. Oppure chi potrebbe non ha il sacro furore della passione. Anche quest’anno non ho visto un grande attaccamento alla squadra da parte della società. Ieri notte, saputa la notizia, non ci ho dormito. Un ritorno? Abbiamo fatto bene e ci siamo tolti belle soddisfazioni, ma ho già dato. Speriamo che si faccia avanti qualcun altro». «Me lo sentivo che c’era qualcosa che non andava – il pensiero di Eros Giardini dei Cuba - sono indignato. È stato uno schiaffo a tutta la città, peggiore di quello degli altri fallimenti visto quanto dicevano fino a qualche giorno fa. Una cosa vorrei dire: non so che campionato l’Ancona disputerà il prossimo anno, ma io ci sarò comunque visto che fino a quando non morirò seguirò la squadra in ogni dove. Però non voglio più vedere queste persone che hanno tradito la nostra fiducia. Via tutti. Speriamo in un nuovo acquirente oppure rassegniamoci a tornare ad emigrare in campi periferici. Ma questa è caduta d’immagine per tutti». «Martedì notte non ho dormito – confessa Sonia Severini del club Noi Biancorosse - ho voglia di mollare. Hanno rovinato la sana passione della gente. Ci siamo fidati, anche di Roberta Nocelli che fino a qualche giorno fa ostentava ottimismo ma anche lei non poteva non sapere. E poi Tiong. Lui sta dall’altra parte del mondo e non si rende conto, oppure non è interessato al danno creato alla città».

Le difficoltà

Infine Paolo Gioacchini, della Gmg, sponsor e tifoso dorico. «Una sola parola: indescrivibile. Un epilogo che fa ancora più male delle altre volte visti i proclami fino a qualche giorno fa. Oltre al danno la beffa, una vera presa in giro. Proprio quando si stava ricostruendo qualcosa di importante. Che dire? Evidentemente fare calcio ad Ancona è complicato. Il futuro? Adesso debbo metabolizzare, non voglio pensarci. Da tifoso dico solo che ho sofferto tanto e gioito in questa stagione. Ma evidentemente abbiamo tutti sofferto invano».