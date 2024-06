SENIGALLIA Polizia locale in arrivo da vari comandi della regione, di supporto ai vigili urbani senigalliesi alle prese, da oggi, con la più grande prova mai affrontata prima per la viabilità cittadina. Inizia l’European H.O.G. Rally, il raduno europeo delle Harley-Davidson, che durerà fino a domenica. Rinforzi anche sul versante sanitario, perché l’Ast Ancona ha concesso un’ambulanza aggiuntiva per l’evento, domani e domenica. Centro storico e parte del lungomare di levante, traverse comprese, saranno off limits per i veicoli. Fatta eccezione per le Harley-Davidson, che potranno circolare ovunque, e per i mezzi di soccorsi e di polizia.

La cucina da campo



Potranno accedere i residenti e i turisti che alloggiano negli alberghi e i mezzi per il carico e scarico, in determinati orari. Le biciclette saranno vietate, anche se condotte a mano. La polizia locale potrà contare sui colleghi di Macerata, Falconara, Castelfidardo, Montemarciano, Fano, Mondolfo e Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone.

«Alle 10 apriremo il Coc, all’interno della casa da mare sulla banchina di ponente del porto, dove è stata allestita anche la cucina da campo per i volontari della protezione civile - spiega il sindaco Massimo Olivetti - nel piano d’emergenza ne abbiamo previsti 380 che copriranno due turni, oltre alla protezione civile regionale, personale della security, polizia locale e forze dell’ordine».

Sul divieto, che ha scatenato polemiche, di introdurre biciclette nei luoghi dell’evento, aggiunge: «Nel piano vengono considerate corpi ingombranti. Se succede qualcosa, nel fuggi-fuggi generale, nulla deve ostacolare l’evacuazione». Sabato mattina, inoltre, sarà vietato utilizzare la pista ciclabile di via Portici Ercolani, lungomare Marconi, Alighieri e Da Vinci fino al ristorante Luna Rossa. Il Comune ha predisposto tre linee di bus navetta collegate con i parcheggi scambiatori della città per chi arriva da nord, da sud e dall’interno, ciascuna con un capolinea diverso per evitare il sovraffollamento. Saranno attive da oggi a sabato: dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 20, e dalle 21 alle 2, mentre domenica dalle 10 alle 13.



La sanità



La nord, dal centro commerciale di Cesano con arrivo al piazzale dello stadio; la sud dal parcheggio vicino alla chiesa del Ciarnin fino a piazzale della Vittoria; la terza da Borgo Bicchia a viale Leopardi, tutte con varie fermate intermedie. Saranno due le postazioni mediche avanzate, una allestita in un parcheggio di viale Leopardi e l’altra in piazzale Morandi. Inoltre, è stata predisposta un’ambulanza con autista soccorritore e infermiere dall’Ast Ancona in collaborazione con la centrale operativa del 118, che sarà presente in ospedale ma dedicata all’evento. In questo modo il 118 avrà tre ambulanze, due infermieristiche e una medicalizzata. Sarà attivata, infine, da oggi a domenica anche la guardia medica nelle due postazioni della riviera di ponente e di levante. Molti partecipanti all’evento hanno già raggiunto la città e ieri si sono verificati i primi ingorghi.