Ancona, il dramma della mancata iscrizione. Il capitano Gatto: «Ho la morte nel cuore». Giocatori in smobilitazione

ANCONA L’Ancona vive un clima di rassegnazione: è praticamente certo che la domanda di iscrizione dell’Ancona sarà bocciata, non essendo state versate le mensilità di marzo e aprile ai tesserati. Se da una parte i tifosi sono arrabbiatissimi e increduli per questo epilogo, dall’altra anche gli stessi calciatori dell’Ancona non si aspettavano minimamente di ritrovarsi senza stipendio e certezze sul futuro.

Gatto: «Ho la morte nel cuore»

Secondo quanto raccolto, infatti, la società non avrebbe ancora fatto sapere nulla ai giocatori e gli stipendi di marzo e aprile non sono mai arrivati. All’appello, inoltre, mancano anche le mensilità di maggio e giugno che andranno versate più avanti (ma da chi, vista la sparizione di mister Tiong?). In questa situazione surreale i giocatori, che si sentono abbandonati a loro stessi e traditi da una proprietà che prima di questa tranche di pagamenti era sempre stata in perfetta regola nel retribuire i propri tesserati (l’Ancona, infatti, non ha né debiti né punti di penalizzazione), si stanno giustamente guardando intorno, attendendo il verdetto ormai scontato della Covisoc ma al tempo stesso chiedendo sostegno all’Assocalciatori e incaricando i propri procuratori di cominciare a sondare il terreno del calciomercato. Nel frattempo, alcuni si sono già esposti sulla vicenda. Il capitano Gatto avrebbe confidato ad amici e tifosi il suo stato d’animo: «Ho la morte nel cuore». Lo stesso, ovviamente, anche per moltissimi suoi compagni. Hanno invece usato i social Barnabà e Marenco: entrambi hanno pubblicato nelle stories di Instagram una foto in maglia biancorossa con un cuore spezzato. Messaggio criptico, infine, da parte di Camigliano (attualmente in prestito alla Pro Vercelli ma legato all’Ancona fino al 30 giugno 2025), che, sempre su Instagram, ha scritto: «Conta quello che si fa, non quello che si dice».

Tutti svincolati

Quando la domanda di iscrizione dell’Ancona verrà bocciata dalla Covisoc, al netto dei vari ricorsi e controricorsi che potrebbero susseguirsi durante l’estate per rimandare una fine già scontata, tutti i calciatori biancorossi si ritroverebbero senza più un contratto, liberi di accasarsi in altre squadre.

Tutti gli sforzi fatti durante questa stagione per rinnovare giocatori come Spagnoli, Perucchini e Paolucci sarebbero stati inutili e anche chi ha deciso di legarsi all’Ancona – un club considerato da tutti solidissimo e destinato a puntare a palcoscenici più importanti della Serie C – a lungo, con un contratto fino al 2025 o addirittura al 2026, si ritroverebbe improvvisamente senza più certezze riguardo il proprio futuro. Per farla breve, tutto il lavoro fatto negli ultimi tre anni andrebbe totalmente in fumo.

IL SETTORE GIOVANILE

Davvero tutto, compreso anche il settore giovanile. Dalla Primavera, che passerebbe dalla promozione in Primavera 3 al concreto rischio di venire smantellata, fino al resto delle squadre del vivaio dorico che rischiano anch’esse di scomparire. A questa situazione ai limiti della realtà, inoltre, si aggiunge l’Under 17 guidata da mister Lorenzo Bilò, che domenica – al Comunale “Sorrentino” di Collemarino - dovrà giocarsi la gara di ritorno dei quarti di finale nella categoria Allievi Nazionali di Serie C contro il Benevento (andata terminata 2-3 per i dorici) senza sapere nulla di quello che sarà il futuro della prima squadra e, di conseguenza, anche del proprio. Dai sogni di un settore giovanile fucina di talenti, con un centro sportivo all’avanguardia, fino alla possibilità di perdere tutto quanto di buono fatto da giocatori, staff e responsabili del settore giovanile. Se accadrà il peggio, non sarà di certo colpa loro. Leonardo Matteucci