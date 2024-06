ANCONA «Prova a prendermi». Forse neanche sua maestà Steven Spielberg avrebbe potuto scrivere una sceneggiatura del genere, che ai cinefili ricorderà il fortunato film del 2002 (Catch me if you can) interpretato da Leonardo Di Caprio e basato sulla storia (vera) di Frank Abagnale Jr., il falsario più famoso d’America. Qui non si parla di assegni fake o di frodi bancarie, ma di fughe in giro per il mondo, sì. L’inafferrabile Tony Tiong, quello che pagava puntualmente gli stipendi, che voleva la B in 3 anni e la A in 10, quello che «compro il terreno e ci faccio il centro sportivo», tanto da promettere 1,2 milioni al Comune (salvo lasciare un buco clamoroso) ora chissà dov’è. Il magnate malese è sgusciato via come un’anguilla. S’è volatilizzato nel momento più delicato, quello in cui andavano pagati gli emolumenti a tecnici e giocatori e garantita l’iscrizione della squadra del capoluogo di regione al prossimo campionato di serie C, lasciando tutti col cerino in mano. Una beffa galattica.

APPROFONDIMENTI IL GRANDE BLUFF Il bonifico è finzione: Ancona, quarto crac in 20 anni. La Covisoc esclude la squadra dalla Serie C



La farsa

Tiong ha deriso tutti. Una tifoseria, un’amministrazione comunale, una città intera. A quanto pare, anche i suoi stessi collaboratori che martedì sera, ultimo giorno utile per salvare la società, cadevano dal pero. Domanda: pure Canil si sentirà preso in giro? Quando si arriva sull’orlo del precipizio, le voci riecheggiano da una parte all’altra. Ma davvero l’ex presidente del Matelica e dell’Ancona non sapeva nulla? È reale il tentativo di acciuffare per i capelli il club dorico mentre stava rotolando all’inferno? Ma soprattutto, perché mai un socio rimasto (volutamente?) con il 5% delle quote in mano avrebbe dovuto mettere di tasca propria un mezzo milioncino, a una manciata di ore dal gong, nella consapevolezza che li avrebbe potuti perdere inesorabilmente nel caso (più che probabile) di mancata iscrizione? Strano, tutto molto strano. E mentre vien da chiedersi quale reale rapporto ci sia tra un imprenditore veneto trapiantato nelle terre del Verdicchio e un presunto milionario lontano 9.555 km, nipote del 16° uomo più ricco della Malesia (così lo ribattezzò Forbes), la mente torna indietro all’estate scorsa, quando da Malaga mister Tony e il socio Mauro Canil brindavano a favore di fotocamere, programmando l’Ancona del futuro, che inspiegabilmente sarebbe andata verso un brusco ridimensionamento e un campionato di transizione, dopo aver sognato la B ai playoff.

Le scuse

Tra un Carnevale cinese e un lutto in famiglia, il fantasma di Tiong per mesi ha aleggiato sul Comune. «Adesso arrivo, vengo a comprarmi il terreno per la cittadella sportiva». E chi l’ha visto? In compenso, tra una rara apparizione e l’altra, il suo nome è stato accostato al Verona, poi al Koper, prima ancora al Piacenza, al Perugia, pure alla Fiorentina, quando non era in odore di rilevare il 95% dell’Ancona (aprile 2022), per la quale avrebbe sborsato in due anni oltre 5 milioni. Tanti soldi. Di Tiong?