«Sono il tecnico del termosifone», ma ruba all'anziana tutti i suoi gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Signora, sono il tecnico dei termosifoni, dovrei fare dei controlli». Dietro l’espressione apparentemente sincera si nascondeva un imbroglione che è riuscito a raggirare un’anziana. L’ha ipnotizzata con le parole e con una scusa l’ha indotta a mostrargli il cassetto in cui teneva l’oro.Le ha portato via tutto: anelli, collane, i ricordi di una vita. La poveretta si è resa conto di essere stata truffata solo quando il ladro senza cuore si era allontanato. Sotto choc, ha chiamato i familiari e poi la polizia: ma ricordava solo che era un ragazzo giovane, troppo poco per consentire agli agenti delle Volanti di rintracciarlo. Occhio alla truffa del termosifone, tornata di moda anche nel capoluogo dorico: il colpo è andato a segno lunedì pomeriggio in via Maggini.