Scontro in piena notte ad Ancona tra un camion e un'auto: ferita una donna di 42 anni

ANCONA - Incidente in piena notte ad Ancona lungo via Cristororo Colombo all'altezza dell'incrocio con via Mingazzini poco distante dall'ospedale psichiatrico con un camion che si è scontrato con un'auto e una donna di 42 anni portata grazie all'intervento della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.