ANCONA Oltre un mese. Tanto era passato dalle ultime dichiarazioni pubbliche del presidente dell’Ancona Tony Tiong. Era il 28 aprile, nell’immediato post-partita al Del Conero della sfida con la Lucchese valsa la salvezza sul campo. Per farlo tornare a parlare, in modalità comunicato stampa direttamente dal quartier generale di Hong Kong, sono servite le voci intense provenienti da una parte di stampa veronese - e già riportate i primi giorni di maggio sulle colonne del Corriere Adriatico - circa un suo presunto accostamento all’Hellas, fresca di salvezza in Serie A. Con eventuali timori di disimpegno e, ancor di più, di vendita del pacchetto di maggioranza del Cavaliere armato.

«Il progetto va avanti»

«Ascoltare e coinvolgere i nostri tifosi è una parte essenziale dei nostri valori. Comprendo che molti di voi possano essere rimasti confusi leggendo alcune news circa un mio disimpegno, ma non avevo previsto questo tipo di reazione. Non sono solito replicare a tutte le notizie, vere o false che siano, che escono sugli organi di stampa di cui ho profondo rispetto. Tuttavia, vista la preoccupazione diffusa che ho percepito, mi sento in dovere, da presidente, di rassicurare non solo la tifoseria, ma tutta la città». Poi le frasi più significative, a cui dovranno seguire i fatti: «Il progetto va avanti e proprio in questi giorni stiamo dedicando tutti i nostri sforzi per rendere l’Ancona, che non è in vendita, un club sostenibile e di successo. Vogliamo tutti la stessa cosa e apprezziamo la fiducia e la pazienza che avete mostrato fin qui nel nostro percorso. In particolare nello scorso campionato, durante il quale ci sono stati più dispiaceri che gioie. Nel mondo degli affari e dello sport, il successo non segue mai una linea retta». Nessun accenno al Verona. Semplice indifferenza alla notizia o qualcosa di concreto da non poter smentire (magari un ingresso da sponsor o da socio di minoranza con gli scaligeri)? Solo il tempo potrà dircelo.

Il ds e la conferma di Boscaglia

Insieme al discorso del prossimo direttore sportivo, nella nota - implicitamente - si fa anche riferimento alla riconferma di Roberto Boscaglia. Una riconferma, non ancora ufficiale, ma ormai dai connotati del più classico dei segreti di Pulcinella: «Nei giorni scorsi ho avuto degli incontri con dei direttori sportivi e che a breve comunicheremo la nostra scelta. Un manager che si metterà al lavoro con mister Boscaglia. Nel contempo, la segreteria sta perfezionando l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C (scadenza 4 giugno, ndr)». Nell’edizione di ieri, avevamo parlato di importanza, in questo contesto, tanto delle parole quanto dei fatti. Le prime sono arrivate, forse con un po’ di ritardo. I secondi sono fondamentali.

Centro sportivo, l’ultimatum

A tal proposito, la prova del nove per Tiong sarà rappresentata dal centro sportivo. L’Ancona Sports Center, non tanto a livello strutturale quanto più di affidabilità dei programmi, certificherà l’impegno del presidente per gli anni a venire. In questo senso, dopo gli svariati rinvii di gennaio, assume grande rilievo la firma sul rogito per l’acquisto dei terreni. Da fonti vicine all’amministrazione comunale risulterebbe che, entro la fine di questa settimana, il sindaco Silvetti vorrebbe comunicazione della data esatta per presentarsi davanti al notaio. Via pec, Tiong aveva garantito di assolvere i propri doveri con deadline 30 giugno. Non è escluso, tuttavia, che possa arrivare in città anche nei giorni precedenti per chiudere l’operazione. Magari.