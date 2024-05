ANCONA - Qualche attimo di apprensione poi il sollievo: i vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 20.00, in mare, a sud della spiaggia “La Scalaccia”, per una persona caduta in acqua dalla propria imbarcazione. Gli operatori della squadra del Porto unitamente ai sommozzatori con la motobarca, hanno recuperato la persona caduta in acqua e trasportata a riva.

