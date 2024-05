ANCONA La relazione con la madre di sua figlia finisce e lui, stando alla procura, diventa uno stalker. Ci sarebbero stati insulti, botte e telefonate a raffica indirizzate all’ex compagna, picchiata in un occasione anche con la bambola della figlia. È con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali che ieri il giudice Maria Elena Cola ha condannato a due anni di reclusione un marocchino di 40 anni, pizzaiolo residente a Senigallia.

I fatti

La vicenda esaminata dal tribunale risale al 2017. Tutto sarebbe iniziato dopo la fine della relazione tra i due (ormai ex) conviventi, genitori di una bimba piccola. Stando a quanto emerso nel corso del processo, lui avrebbe iniziato a tampinarla e insultarla. Non tanto per tornare insieme, ma per vedere la figlioletta. Per la procura, le richieste del padre avrebbero però oltrepassato i confini del lecito.

Il pizzaiolo avrebbe così inviato alla ex, una senigalliese più giovane di lui, una sequela di sms, tempestadola anche di chiamate. Quando la vedeva in giro, l’avrebbe anche ingiuriata e insultata in pubblico. «Tu non sei una buona madre» le avrebbe detto più volte. In un’occasione, le avrebbe impedito di recuperare la bambina, saltando nell’auto della ex e trascinandola per i polsi.

Il capo d’imputazione menziona anche due episodi di lesioni, avvenuti in presenza della bimba. Nel febbraio del 2017, arrivato sotto casa della ex, lui l’avrebbe presa per il collo per poi colpirla con dei calci. Due mesi dopo ha denunciato di essere stata colpita al volto con la bambola della figlia. «Mi stai rovinando la vita» le avrebbe detto l’ex. Nel primo caso era finita all’ospedale con una prognosi di sette giorni, nel secondo di dieci. L’imputato, difeso dall’avvocato Ruggero Tomasi, ha sempre respinto le accuse: l’uomo avrebbe chiamato la ex solamente per poter parlare con la figlia o organizzare gli incontri, a causa dell’ostruzionismo della madre. La donna era parte civile con l’avvocato Luca Pancotti.