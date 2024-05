ANCONA - La scorsa notte, le Squadre Volanti sono intervenute in zona Piano a seguito di due segnalazioni distinte.

Nella prima i poliziotti sono intervenuti in in ausilio al personale del 118 in quanto una persona, in evidente stato di ebbrezza alcolica, era rovinata a terra procurandosi vistose escoriazioni al volto. Il soggetto rifiutava di farsi curare in quanto in stato alterato dall'abuso di alcool.

Giunti sul posto i poliziotti riconoscevano immediatamente la persona oggetto della segnalazione in quanto giá destinataria di altri interventi simili. Con l'aiuto dei poliziotti i paramedici potevano provvedere a fornire al soggetto le prime cure in attesa dell'arrivo della guardia medica.

Immediatamente dopo, i poliziotti venivano inviati su una lite in strada, tra una coppia, segnalata alla Sala operativa da un passante.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, identificavano i due litiganti, entrambi di cittadinanza albanese, una ragazza di 25 anni ed un uomo di 40 anni. I due riferivano ai poliziotti di avere avuto un acceso diverbio per motivi di gelosia ma mai passato alle vie di fatto. Venivano invitati ad un atteggiamento piú consono alla civile convivenza anche in considerazione dell'ora tarda.