ANCONA Percosse, insulti, minacce. Il tutto per una folle gelosia. È entrato nel vivo ieri il processo che vede imputato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un albanese di 40 anni. A testimoniare contro di lui, la sua ex compagna, una connazionale e sua coetanea.

La donna, parte civile con l’avvocato Laura Versace, ha ripercorso ieri davanti al giudice Maria Elena Cola i fatti avvenuti tra le mura domestiche soprattutto tra il 2019 e il 2020. La vittima ha raccontato di essere stata «minacciata con il coltello» e «presa per il collo» dall’ex convivente, nonché padre di sua figlia. Un inferno domestico che la donna ha detto di aver denunciato solo in un secondo momento, per la paura di turbare ulteriormente l’ambiente familiare. In tre diverse occasioni l’imputato avrebbe aggredito fisicamente l’ex compagna, prendendola per il collo, schiaffeggiandola e spingendola contro una parete. Ma solo una volta, nel luglio del 2019, lei era andata al pronto soccorso. Trauma cranico ed escoriazioni multiple: tre giorni di prognosi. Una volta, l’uomo le avrebbe detto: «Se parli con un altro uomo ti taglio la gola». Il 40enne, difeso dall’avvocato Stefano Brugiapaglia, è anche sotto accusa in un altro procedimento, non ancora definito, per accesso abusivo al sistema informatico: avrebbe indotto la figlioletta a captare le informazioni contenute le cellulare della madre per poterla controllare. L’uomo è già stato condannato per stalking a un anno e sei mesi di reclusione: la persecuzione nei confronti della donna era iniziata dopo la fine della convivenza. Il 20 novembre proseguirà il processo per maltrattamenti.