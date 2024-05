ANCONA Quando sono scattati i soccorsi, al largo delle coste libiche, uno dei naufraghi era in stato di ipotermia, quasi incosciente. Altri avevano sulla pelle i segni di ustioni da carburante. I 41 migranti viaggiavano stipati in un’imbarcazione di legno, in condizioni precarie. Sono stati salvati martedì dalla Ocean Viking che, a distanza di poche ore, ieri mattina ha recuperato altre 26 persone: hanno passato 3 giorni su una barca alla deriva, nelle acque maltesi.

L’assegnazione

Le autorità italiane hanno assegnato alla nave di Sos Méditerranée il porto di Ancona: i 67 migranti sono attesi per sabato, ma l’arrivo potrebbe essere anticipato. Hanno intrapreso il viaggio della speranza da Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan. A bordo ci sono 5 minori, di cui 3 non accompagnati che verranno ospitati nel centro Sai di Ancona. Gli altri saranno gestiti dalla Prefettura: in pochi resteranno nelle Marche, forse nessuno. Come prevedono le normative ministeriali, verranno distribuiti in più regioni.

Le strutture marchigiane, comunque, al momento hanno sufficiente capienza: secondo i dati governativi, sono 2.800 gli immigrati presenti nei Cas, i Centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle varie prefetture e 1.470 quelli ospiti dei centri Sai (il Sistema Accoglienza Integrazione), gestiti direttamente dal Ministero dell’Interno. Nella provincia di Ancona sono circa 900 i migranti accolti: le strutture, fanno sapere dalla Prefettura dorica, hanno ancora alcune decine di posti liberi. Dunque, attualmente la situazione è sotto controllo, ma è chiaro che tutto dipenderà dal flusso migratorio che, d’estate, statisticamente aumenta.

Il capoluogo si prepara al 9° sbarco in un anno e mezzo (con quasi mille migranti arrivati), il secondo del 2024 dopo quello di marzo, quando si toccò il record di 336 naufraghi. «Ad oggi la situazione è accettabile, il Ministero ha ridotto drasticamente gli arrivi ad Ancona», dice l’assessore alla Protezione civile, Giovanni Zinni. Merito anche dell’iniziativa del sindaco Silvetti che l’estate scorsa si fece sentire a Roma. «Nell’ultimo maxi sbarco tutto è filato liscio, al punto che siamo stati presi come modello dal Governo», ricorda l’assessora ai Servizi sociali, Manuela Caucci. Già, ma da qui in avanti che succederà? I 67 migranti riceveranno cure mediche alla banchina 19, poi verranno trasferiti per le procedure di identificazione al centro sportivo Paolinelli prima di raggiungere le destinazioni da assegnare.