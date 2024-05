ANCONA Nord o Sud, questo è il dilemma. A quattro mesi dal G7 Salute di ottobre, è mistero sul percorso scelto dai ministri e dalle delegazioni (250 persone circa) dei 7 Grandi per raggiungere la Mole. E il Comune - dopo aver investito i 2 milioni di euro forniti dalla Regione Marche per tirare a lucido il percorso che sembrava quello prediletto, ovvero da Ancona Nord - ora è a caccia di risorse per restituire decoro anche al tragitto obbligato nel caso in cui (ipotesi che è cominciata a circolare negli ultimi giorni) i ministri della Salute scegliessero di passare per l’Aspio, uscendo ad Ancona Sud. Un bel grattacapo, anzi una beffa, dopo che già per spendere quei due milioni si era agito col contagocce.

Le riunioni

«Dalle riunioni con i rappresentanti delle delegazioni sembrava che l’uscita Sud non fosse tra i percorsi significativi» spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini. Invece no. E per evitare di far ballare la samba sulle buche alle prestigiose auto di rappresentanza delle delegazioni, è già scattata la corsa contro il tempo per mettere assieme le risorse necessarie al lifting del percorso alternativo. I primi 80mila euro - rimanenza di un lotto precedente, assegnato e sospeso - se ne andranno per la pavimentazione di via Albertini. I lavori sono cominciati ieri e si protrarranno (salvo imprevisti) fino a domani. Circa 250 metri di asfalto nuovo di zecca che verranno stesi dall'uscita della rotatoria (direzione Ancona) fino al distributore. «La parte più ammalorata» precisa Tombolini, alle prese con una coperta molto corta. «Fosse per me rifarei tutto e subito - dice - ma i soldi sono una parte importante del ragionamento». «Le faremo a pezzi» è l'approccio dell'assessore in merito al rifacimento delle strade. A partire dall’Asse nord-sud. «Stiamo mappando le aree bisognose di recupero - anticipa Tombolini -. Ne abbiamo già individuate alcune» tra le gallerie. L'obiettivo è comunque quello di intervenire anche nel senso opposto di marcia. Tenendo sempre a mente che «vorremmo confermare i lavori in via Conca», l'altro accesso papabile. Ma siamo solo all’inizio e non c'è tempo da perdere. «Se dobbiamo fare questi lavori, dobbiamo avviarli adesso. Non possiamo far tutto cinque giorni prima del G7» puntualizza l’assessore. Oltre all'Asse ci sono poi via Bocconi - un campo minato di buche -, via Martiri della Resistenza e via De Gasperi, prima di arrivare in via Marconi che verrà sistemata, nell’ambito dei lavori finanziati dalla Regione per il G7, come anche parti delle vie XXIX Settembre, Rupi, lungomare Vanvitelli, oltre alla strada e ai parcheggi di Portonovo. Ma senza soldi è difficile andare lontano. «Fondi comunali o mutui da sbloccare» sono le linee di finanziamento ipotizzate da Tombolini, che assicura: «Presto potremo dire quanti metri e che superficie dovremo rifare».

Il verde

Bastasse solo questo. Sotto il post Facebook con cui il Comune ha annunciato l’avvio dei lavori in via Albertini, gli anconetani si chiedono cosa ne sia stato dei lavori di pulizia dell’Asse. «Non si vedono operai al lavoro e la vegetazione ha ripreso ad invadere svincoli e banchine» scrivono. A meno che l'obiettivo non sia quello di spacciare Ancona per la savana, una risposta sul tema andrà data. «Contiamo di partire per metà giugno» anticipa l’assessore circa la ripresa della pulizia. Lavori che «non sono più ripresi perché il magazzino è ridotto al minimo in termini di capacità operativa». Questi interventi, infatti, dovrebbero rientrare nel prossimo appalto per gli sfalci dei bordi stradali. Un pacchetto da circa 170mila euro da affidare all'esterno perché «non abbiamo né le maestranze, né le macchine».