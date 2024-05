ANCONA Non si sfugge. Entro un anno l’autovelox di via Litoranea, a Numana, in direzione porticciolo, verrà spento. Quel rilevatore di velocità, che fissa il limite a 30 chilometri orari, non rispetta i criteri del nuovo decreto legge, finito in Gazzetta Ufficiale martedì e in vigore dal 12 giugno. La mappa degli occhi elettronici a rischio non ne esclude alcuno tra i sedici disseminati in provincia, ma i Comuni avranno dodici mesi di tempo per decidere se staccarli o adeguarli. I dati incontrovertibili: i municipi saranno meno autonomi e i loro bilanci ne usciranno alleggeriti.



La visibilità

Il cambio di passo prevede che quei dispositivi potranno essere posizionati solo dopo essere stati validati dall’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, che dipende dal prefetto, a cui spetta l’ultima parola. Secondo la pianificazione, appena innalzata a rango di legge, non potranno più essere piazzati lungo le strade dove c’è il limite a 50, e nei centri abitati è preferibile la contestazione immediata. Della serie: dev’esserci la pattuglia nei pressi. Altro giro: non possono essere troppo vicini, devono rispettare una distanza di almeno un chilometro uno dall'altro, per evitare l’effetto-proliferazione. È finita l’epoca dei vigili che spuntano a sorpresa, poiché dovrà essere garantita la visibilità, e i cartelli segnaletici dovranno, senza equivoci, anticipare il potenziale lampo del flash che inchioda chi preme troppo sul pedale dell’acceleratore. Uno degli autovelox più spietati si trova a Castelfidardo, al confine con Loreto, a due passi dal tripudio di lampadari di Effetto Luce. Troppi incidenti, anche gravi, ne hanno resa necessaria l’installazione in quel tratto. Altri due che colpiscono fitto sono in via Jesi, all’ingresso e all’uscita di Casenuove, Osimo. La direttissima del Conero, che unisce Camerano a Sirolo, è disseminata di rilevatori su entrambi i lati: quattro, due per corsia. Alla Baraccola: via I Maggio, via Albertini. E poi sull’Asse nord-sud. Da Torrette entrando in superstrada, puntando in direzione Roma, appena prima dell’uscita di Monsano c’è la colonnina che immortala chi supera i 110 chilometri orari. A Senigallia, ancora niente, mentre nei dintorni, nei comuni di Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli si trovano degli speed check, dove il dispositivo è a rotazione. A Fabriano, da un paio di mesi, ha esordito l'autovelox mobile, quello con il treppiedi.

I numeri

La conversione in cifre, meglio dire in batoste: nel 2023 ad Ancona ad aver immortalato il maggior numero di infrazioni sono stati gli autovelox da postazione fissa, che hanno fatto staccare 1 milione e 793.546 euro di multe; mentre con la versione mobile si è arrivati a quota 797.198 euro. L’Amministrazione comunale non ci sta a essere equiparata a un bancomat: quei soldi, rassicura, sono destinati alle manutenzioni stradali, alla segnaletica, all’illuminazione delle strade e al funzionamento del Corpo della Polizia Locale. Cambio di scena: a Falconara, sulla variante, in direzione Caffetteria, un occhio elettronico, installato a luglio del 2019, ha colpito 40mila volte in tre mesi. Aveva fornito, quel congegno, l’80% dell’incasso complessivo delle contravvenzioni: su un totale di 1 milione 598 mila euro dell’incasso, 1 milione 200 mila euro proveniva da quelle rilevate dal sistema di monitoraggio elettronico della velocità. Sempre quell’anno il numero di sanzioni era schizzato a 42.253; nel 2022 sono scese a 21.530 e nel 2023 si sono ridotte e 7.549. Scattò una miriade di ricorsi, e l’apparecchiatura è diventata un tutor. Non si sfugge.