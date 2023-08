Ancona, impazzisce senza motivo e tira calci contro i portoni (rompendo un vetro): denunciato un 35enne

ANCONA- Stava dando in escandescenza danneggiando il portone di ingresso di uno dei palazzi sulla strada. Fino all'arrivo degli agenti di Polizia che hanno riportato la calma. E' successo ieri sera (6 agosto), intorno alle 21.30 ad Ancona in via Fermo, dopo le segnalazioni di diversi residenti.

L'intervento

Colpevole un uomo di nazionalità boliviana di circa 35 anni, in stato di alterazione psicofisica e con le mani sporche di sangue. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato (la rottura del vetro di un portone)