​«Sono Dio e non ho paura di voi» e prende per la gola un poliziotto. Serata ad alta tensione ad Ancona

ANCONA- Serata ad alta tensione ieri (5 agosto), ad Ancona, dalle parti di via Rodi. Un uomo, visibilmente fuori di sé, aveva iniziato ad inveire con tanto di minacce sia verso i passanti sia verso le persone che stazionavano in un bar. Addirittura, ponendosi al centro del carreggiata, ha cercato anche di bloccare i veicoli in transito.

L'intervento

Da lì l'intervento delle volanti che hanno cercato di identificarlo (si tratta di un italiano di 50 anni) trovando non poche difficoltà.

Da lì l'uomo, ancora più alterato, ha iniziato a rivolgersi in modo minaccioso nei confronti degli agenti proclamandosi Dio e ribadendo di volerli affrontare (affermando di essersi iniettato cocaina). Dalle parole ai fatti in quanto, a uno dei poliziotti che lo stavano per prendere in consegna, ha portato le mani alla gola. Con difficoltà il 50enne è stato dapprima portato in Questura per la denuncia e poi all'ospedale con l'aiuto del personale del 118.