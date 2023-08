​Summer Jamboree e movida, Senigallia attenzionata dai carabinieri: sanzioni per giovani e non solo

SENIGALLIA- Controlli più intensi a Senigallia nell'ottica sia del Summer Jamboree sia della movida in generale. I carabinieri hanno pattugliato le strade sia del centro sia del lungomare fermando numerosi giovani e non solo.

Il bilancio

Tre persone sono state sorprese a guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Uno di loro è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 26enne di Senigallia con tasso alcolemico di 1,15 g/L. Altri due invece sono stati sanzionati con multa: uno era un 24enne di Senigallia e uno un 51enne sempre di Senigallia. Per tutti è scattato il ritiro della patente. Sono stati identificati anche tre giovani tutti 19enni trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish per uso personale.