SAN BENEDETTO - Discusso in commissione il nuovo regolamento anti movida molesta: non ci saranno limiti di orario per la chiusura dei locali notturni nel nuovo regolamentoma stop alla musica dal vivo a mezzanotte nei giorni feriali e alle due nel weekend, mentre la musica registrata potrà essere diffusa fino alle due e divieto di consumo di alcolici da mezzanotte alle 6. Quanto contenuto nel nuovo regolamento sulla movida che è stato discusso ieri in commissione commercio.

Le norme

A fronte della liberalizzazione delle aperture il Comune non può dettare gli orari di chiusura ma lo farà solo a fronte di situazioni di incuria, degrado, mala movida dei locali attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco. Mentre in caso di buona condotta da parte dei locali si andrà a concedere un’ora in più del limite di chiusura, fissata dall’ordinanza, in segno di premialità. Convivenza è la parola chiave del regolamento stilato dall’amministrazione comunale per normare la sinergia tra le funzioni residenziali, le attività degli esercizi commerciali, artigianali alimentari, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago. Il regolamento detta il divieto su tutto il territorio cittadino da mezzanotte alle 6 del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, così la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine. Inoltre è assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno, anche attraverso la voce amplificata di disc-jockey o vocalist, dal lunedì al giovedì dopo la mezzanotte e dal venerdì alla domenica dopo le due. Dal sabato al lunedì, nella fascia oraria compresa dall’una alle due sarà consentita soltanto la diffusione di musica registrata, attenendosi rigorosamente al rispetto dei limiti di immissione stabiliti nella rispettiva area. Sono previste deroghe per Ferragosto, Festa della Marina, Capodanno. Il monitoraggio sarà effettuato da un apposito organo. Al riguardo la consigliera Luciana Barlocci ha chiesto cosa indicherà il virtuosismo dei vari locali e ha ribadito che il controllo deve avvenire da parte delle forze dell’ordine. «La premialità scatta nel momento in cui si sottoscrive l’accordo», ha replicato il dirigente Giuseppe Coccia. Sul sistema premiale è intervenuto anche De Vecchis criticandone la discrezionalità. E di gestione “condominiale” ha parlato l’ex sindaco Piunti. da parte del presidente Confesercenti Sandro Assenti è stato ribadito: «Se un locale dà fastidio deve chiudere però va ricordato che la movida per una città come San Benedetto è importante». La commissione è stata anche chiamata a eleggere il nuovo presidente del tavolo, dopo le dimissioni del consigliere Fabrizio Capriotti. Con otto voti a favore è stata eletta Elena Piunti.

L’astensione

Ad astenersi dal voto l’intero centrodestra e la consigliera Barlocci, la quale ha contestato la mancata convocazione della commissione commercio fino a oggi.