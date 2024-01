CIVITANOVA Lotta alla guida in stato di ebbrezza, ancora un’operazione della polizia stradale per contrastare le cosiddette stragi del sabato sera. I controlli vengono effettuati anche sulla base di specifiche direttive ministeriali e sono frutto di quanto disposto durante i comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal prefetto di Macerata Isabella Fusiello.

L’obiettivo

L’obiettivo è prevenire gli incidenti stradali, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. L’attività di controllo, nella notte tra sabato e domenica, è stata svolta dalla polizia stradale di Macerata. Nel corso del servizio, che si è svolto a Civitanova, nelle zone più frequentate dagli amanti della movida, sono state ritirate 21 patenti per guida in stato di ebbrezza. Nei guai cinque uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni e undici di età superiore ai 28 anni.

Tre patenti di guida sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e 27 anni, mentre due sono state ritirate a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale decurtati 230 punti. Sono state elevate complessivamente 22 sanzioni al codice della strada. Un grande impegno da parte della polizia stradale, guidata a livello provinciale dal dirigente Alberto Luigi Valentini. La polstrada è una delle quattro Specialità della polizia di Stato e si occupa in via principale del settore strategico del controllo e della regolazione della mobilità su strada.

I compiti

La polizia stradale si occupa della «prevenzione del fenomeno infortunistico; della rilevazione degli incidenti stradali; dell’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale», si legge sul sito ufficiale della polizia. Provvede inoltre «ai servizi di scorta per la sicurezza della circolazione; ai servizi diretti alla regolazione del traffico; alla tutela ed al controllo dell'uso del patrimonio stradale; al concorso nelle operazioni di soccorso; alla collaborazione alla rilevazione dei flussi di traffico».