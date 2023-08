Cena a Senigallia per un ex Juventus: l'attaccante Michele Padovano fa tappa da Seta

Daniele Massaro, John Heitinga e Glenn Loovens sono solo gli ultimi, in ordine cronologico, ex calciatori internazionali che avevano fatto tappa a Senigallia al "Ristorante Seta" di Marco Cimarelli. Nel noto locale di San Silvestro, meta storica di Vip che vengono a far capolino nelle Marche, venerdì sera si è visto anche l'ex attaccante della Juventus Michele Padovano.

Esperienze anche all'estero

Padovano, che ha posato per diversi selfie con i commensali e con il padrone di casa Marco, ha nel suo passato due stagioni con la Juventus ma anche Napoli, Genoa, Reggiana e Como. All'estero ha vestito la maglia di Crystal Palace (Inghilterra) e Metz (Francia).