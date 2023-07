L'ex allenatore dell'Ajax e nazionale olandese Heitinga a cena da Seta a Senigallia. Con lui anche Glenn Loovens

SENIGALLIA- Altri due campioni a cena da Seta, il noto ristorante di Marco Seta Cimarelli a Senigallia già meta di calciatori e Vip che, puntualmente, fanno capolino sul Conero e in Riviera. Si è trattato dell'ex allenatore dell'Ajax (fino a giugno 2023) John Heitinga (nel suo passato tanta nazionale olandese, Ajax, Atletico Madrid, Everton, Fulham e Hertha Berlino) e dell'ex Celtic (anche lui con un passato nell'Olanda) Glenn Loovens.

La serata

I due rocciosi difensori, in vacanza nelle Marche, si sono concessi una serata di svago gustando piatti tipici e posando per vari selfie con i presenti. Heitinga, nel 2010, ha conquistato un argento nei Mondiali in Sudafrica dopo la sconfitta in finale contro la Spagna (1-0 rete di Iniesta) in cui fu anche espulso nei tempi supplementari.