Ajax-Roma diretta live ore 21. Le formazioni: Veretout e Dzeko titolari. Anche Diawara dal 1'

Dopo la deludente prova con il Sassuolo in campionato, la Roma riprende il cammino in Europa League, in quella che è a tutti gli effetti una delle notti più importanti della stagione. Per affrontare l'Ajax nell'andata dei quarti di finale, Fonseca si affida a Veretout e Diawara a centrocampo mentre in attacco alle spalle di Dzeko ci saranno Pellegrini e Pedro. Ten Hag risponde con i suoi punti di forza Neres e Tadic.

Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

All.: ten Hag.

Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

All: Fonseca

