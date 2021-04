Roma-Ajax dalle 21 diretta. Formazioni: dietro Dzeko torna Mkhitaryan. Tadic davanti per ten Hag

Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1-2). Un ottimo risultato che però non lascia tranquillo Fonseca:«Servirà la partita perfetta» ha detto ieri il tecnico portoghese in conferenza stampa. La sua Roma, stasera contro l'Ajax all'Olimpico, è chiamata a prendersi la semifinale di Europa League. I numeri sono dalla parte giallorossa: quando la Roma in passato ha vinto in trasferta ha superato poi il turno 11 volte su 11. Ma le insidie rimangono comunque dietro l'angolo contro la truppa di ten Hag, che in campionato non conosce ostacoli e anche all'andata ha creato non poche dificoltà. Fischia l'inglese Taylor. Si comincia alle 21.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

AJAX (4-3-3): Skekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: ten Hag.

ARBITRO: Taylor (Ing.).

