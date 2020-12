Arrestato il calciatore dell'Ajax Quincy Promes: ha accoltellato un uomo durante una festa in famiglia

Un fulmine a ciel sereno in casa Ajax: l'attaccante Quincy Promes è stato arrestato questa mattina. L'ala olandese, 28 anni, è accusato di aver accoltellato un uomo durante una festa in famiglia nel luglio scorso.

Quincy Promes sarebbe stato il responsabile di un'aggressione ad Abcoude, ai danni di un uomo, presumibilmente un suo familiare, che poi ha riportato gravi lesioni ad un ginocchio. L'attaccante sarebbe stato arrestato all'alba di questa mattina ed ha così saltato l'allenamento in programma con l'Ajax. Il club di Amsterdam non ha confermato ufficialmente l'arresto dell'attaccante, che ora resterà in carcere per almeno tre giorni e rischia una condanna fino a quattro anni di carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA