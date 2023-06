Aggiungi un posto a tavola: la bandiera del Milan Daniele Massaro a pranzo da Seta a San Silvestro

ANCONA- Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. In particolare se questo amico, nella sua carriera di calciatore, ha vinto tutto o quasi tra club e nazionali. Oggi (7 giugno) a pranzo da Seta a San Silvestro di Senigallia, storica meta di Vip quando transitano da quelle parti, c'era l'ex attaccante del Milan (oggi dirigente dei rossoneri con qualifica di brand ambassador) e dell'Italia Daniele Massaro.

In precedenza era stato ospite del Milan Club, a lui intitolato, di Jesi.

LEGGI ANCHE: 7 giugno 2003, il tripudio dell'Ancona a Livorno: 20 anni fa arrivò la seconda Serie A

Una carriera luminosa

Per Beep Beep o Provvidenza, come è soprannominato, oltre duecento presenze in rossonero tra il 1986 e il 1995. Poi Fiorentina (140 presenze e 11 reti nel periodo 1981-1986), Roma e i giapponesi dello Shimizu S-Pulse. Nel palmares 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 1 Coppa J League, 2 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. In Nazionale ha conquistato un argento a Usa 1994 (fallendo anche il rigore nella maledetta finale contro il Brasile che vide gli errori anche di Baggio e Baresi) e un oro a Spagna 1982 pur non scendendo mai in campo.