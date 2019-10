Il gruppo dei rinaldiniani festeggia il 60esimo anniversario della maturità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Avevano festeggiato con la professoressa Maria Costanza De Luca il mezzo secolo dalla maturità, gli alunni del Liceo Classico Rinaldini , classe 1941. Lei se ne è andata, da qualche anno, ma quegli studenti di ieri hanno voluto ritrovarsi anche per il sessantesimo anniversario di una tappa importante per la vita di ogni studente. Grazie a un pressante passaparola, due di loro, il notaio Guido Bucci e Franco Rismondo, sono riusciti a richiamare i compagni del corso di studi, delle tre sezioni, A, B e C. E i diplomati del 1959 si sono dati convegno al ristorante di Villa Romana per una rimpatriata che ha rinverdito antiche passioni, evocato ricordi indimenticabili, in un’atmosfera di amicizia che non ha perso smalto negli anni.Nella foto, tutti i partecipanti. Da sinistra, seduti: Silvana Serino, Anna Maria Berardi, Leonilde Speciale, Maria Luisa Orlandi, Anna Campilii, Mauro Lucioli, Valeria Gramignani. In prima fila, in piedi: Mauro Sarti, Giuseppe Ciancia, Aldo Grassini, Rosanna Baldelli, Anna Rita Palmieri, Annalisa Bianchi, Caterina Cimberle, Giovanna Morresi, la signora Barbone, Franco Speciale, Bruno Calabrese. In seconda fila, in piedi: Guido Bucci, Sandro Rocchetti, Alessandro Badaloni, Ettore Remiddi, Franco Rismondo, Giuseppe Barbone. Assenti giustificati: Matteo Balice, Amata Casciotti, Francesco Cimaglia, Anna Maria Di Girolamo, Emma Scerre, Romano Acacia, Maria Teresa Justini, Angela Sette.