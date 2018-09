Il professor Silvestri a cena con i compagni di 45 anni fa Il cin cin della Puccini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cena di classe, dopo 45 anni, per gli studenti della quinta elementare Puccini. Una classe tutta al maschile, come era previsto in quegli anni. Per la ricorrenza è arrivato dagli Stati Uniti, dove vive e lavora, anche il professor Guido Silvestri, scienziato di fama mondiale, che ha iniziato i suoi studi proprio tra i banchi della scuola Puccini con la sua affiatata classe.