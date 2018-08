Ragazze della VB 50 anni dopo: quando la rimpatriata è commovente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Dopo mezzo secolo le compagne di classe della VB di nuovo insieme. Una classe tutta al femminile. È stata un’emozionante rimpatriata per le bambine, ora donne, incontrarsi di nuovo a distanza di tanti anni. La classe ritrovata è la V B della scuola elementare Giovanni Pascoli di Senigallia. Nel 1968 l’aula era tutta al femminile. Ora, dopo cinquant’anni, sembra strano, e ancora più singolare appare il fatto che quella classe abbia desiderato ritrovarsi per la prima volta dopo mezzo secolo.L’idea è nata quasi per gioco e per la curiosità di sapere che ne era stato di quelle bambine. Le strade si dividono, si sa, e alcune di loro non si sono più incontrate da allora. Avevano trascorso cinque anni sui banchi delle elementari, insieme, con la stessa maestra, a fare i compiti e a studiare sugli stessi libri. Le reti sociali, e quindi la moderna tecnologia, hanno avuto una parte fondamentale nel ritrovamento di quelle bambine del passato, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa di ritrovarsi a cena a Senigallia. Grazie anche ai social, digitando i singoli nomi, al termine di una ricerca certosina, la classe si è ricompattata e i ricordi hanno cominciato a riaffiorare fra aneddoti, risate e racconti del presente e della vita che è stata. Prima dei saluti una foto ricordo e c’è stato chi ha recuperato anche un vecchio scatto del lontano 1968, che le ex compagne di classe hanno voluto mettere accanto alla foto fresca per commentare insieme come sono cambiate con il tempo.