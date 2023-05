Daniele Silvetti: «Mi sento all'altezza, sarò il sindaco di Ancona e di tutti i cittadini». Guarda il video

ANCONA - Daniele Silvetti entra in Comune scortato da decine di supporte che sventolano le bandiere dei partiti di centrodestra. Fuori cori e clacson come ci fosse da festeggiare la vittoria di un Mondiale. Che forse è proprio così, vista la netta sconfitta inflitta a Ida Simonella e al centrosinistra che per trent'anni ha governato il capoluogo delle Marche, ormai a tutti gli effetti ex roccaforte rossa.

Simonella con Silvetti

Guarda il video: « Gli anconetani ci hanno dato un messaggio forte e chiaro »

Silvetti: «Consensi da tutti i quartieri e io sarò il sindaco di Ancona»

«Sarò il sindaco di tutti gli anconetani, il sindaco della città di Ancona, mi sento all'altezza», dice Silvetti: «Il dato che emerge non fa eccezione in nessun quartiere di Ancona, - l'analisi del neo sindaco -, il consenso è arrivato dai quartieri popolari più distanti e dai quartieri centrali, un dato che va considerato e valorizzato. Mi sento responsabile e di dire che sarò il sindaco di tutti gli anconetani e della città di Ancona, credo di essere all'altezza».

Albano con Silvetti

Il sottosegretario Albano (FdI): «Storica vittoria di Daniele Silvetti: oggi parte la rinascita»

«Nelle uniche due città al ballottaggio nelle Marche vince il centrodestra, a traino Fratelli d’Italia. Storica la vittoria di Daniele Silvetti che strappa la città al centrosinistra dopo decenni, sostenuto con forza dal governo nazionale di Giorgia Meloni e da quello regionale di Francesco Acquaroli. Il capoluogo delle Marche inizia oggi la sua rinascita: sono sicura svolgerà un ruolo trainante per tutti i territori della regione e per il Centro Italia. Mi complimento anche con il neosindaco di Porto Sant’Elpidio Massimo Ciarpella, eletto con oltre il 70 per cento dei consensi. Due risultati straordinari che ci riempiono il cuore di orgoglio e di motivazione: una conferma del buon lavoro svolto finora sia a livello regionale che nazionale». Così in una nota Lucia Albano, Sottosegretario all’Economia e Finanze di Fratelli d’Italia.



Amministrative, Battistoni (FI): «Complimenti a Silvetti, vittoria storica del centrodestra»



«Complimenti di tutto cuore a Daniele Silvetti neo eletto sindaco di Ancona. La sua vittoria elettorale rappresenta un risultato storico per il centrodestra che si è riuscito ad imporre in una città che, dal dopo guerra, è sempre stata guidata dal centrosinistra». Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e Coordinatore Regionale di Forza Italia, per le Marche, Francesco Battistoni.



«L’affermazione di Daniele – aggiunge – è il risultato di una campagna elettorale fatta nei territori e fra i cittadini ai quali è stata offerta un’alternativa di concretezza e di novità rispetto al passato. Il mio pensiero in questa storica giornata – prosegue – non può non andare al presidente Berlusconi, al ministro Tajani e a tutti coloro che hanno creduto fortemente in questo progetto politico. Ora il nostro compito per Ancona – conclude Battistoni – sarà quello di dimostrare con i fatti e con la concretezza che contraddistingue il centrodestra la nostra innata capacità di fare squadra e di amministrare bene così come ci hanno chiesto i cittadini anconetani».

L'onorevole Mirco Carloni (Lega): «La prova della buona azione di questo governo»



«Congratulazioni a Silvetti, nuovo sindaco di Ancona. La vittoria del candidato del centrodestra unito nel capoluogo marchigiano, storicamente di sinistra, è la prova della buona azione di questo governo. Sono certo che l’amico Daniele, con il quale ho condiviso l’esperienza da consigliere in Regione da giovane, saprà svolgere al meglio il suo lavoro e migliorare al massimo la città per il bene di tutti gli anconetani».

Lo dichiara il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni.