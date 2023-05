Silvetti nuovo sindaco di Ancona, esplode la festa

ANCONA - "Daniele, Daniele, Daniele...". L'ovazione per Silvetti nuovo sindaco di Ancona esplonde spontanea poco dopo le 16 quando il distacco da Ida Simonella appare ormai non più raggiungibile. Il ballottaggio va a Daniele Silvetti. Ancona, storica roccaforte rossa, passa al Centrodestra che ora completa l'annunciata filiera: Governo, Regione e capoluogo portato via al centrosinistra.