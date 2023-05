ANCONA - Tifo da stadio, cori e clacson: il nuovo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, è arrivato davanti al Comune scortato dai sostenitori mentre sventolano le bandiere del centrodestra. E' entrato in quello che per i prossimi cinque anni sarà il suo nuovo quartiere generale, il Palazzo della città, tra gli appalusi di decine di supporter. Ad aspettarlo i genitori che lo hanno accolto con un abbraccio: fra le braccia del padre il nuovo sindaco si è commosso consapevole di avere portato a casa uno straordinario risultato. Una data storica, per quella che è ormai l'ex roccaforte rossa delle Marche: dopo oltre 30 anni di amministrazioni di centrosinistra, il capoluogo marchigiano sarà invece guidato dal centrodestra con Daniele Silvetti che ha vinto con 21.279 voti (51,73%) contro i 19.854 voti (48,27%) andati alla candidata di centrosinistra Ida Simonella.

Simonella: «Prendo atto del risultato, noi abbiamo dato il massimo»

Ida Simonella arrivata poco prima della chiusura dei seggi nel suo quartier generale prende atto della vittoria del centrodestra: «Noi abbiamo dato il massimo, lasciamo in eredità 80 milioni di investimenti e tanti progetti da portare avanti.

Sapevamo che era una sfida difficilissima ed è presto adesso per fare le valutazioni politiche».

LA DIRETTA DAL QUARTIER GENERALE DI SILVETTI

Il racconto live dal Comune e dai rispettivi quartieri generali

Ore 16.12: 88 sezioni scrutinate su 99. Silvetti ha 18.558 voti (51,99%) Simonella 17.135 voti (48,01%)



Ore 16.05: 72 sezioni scrutinate su 99 totali. Silvetti è al 51,77%

Non cambia il risultato dopo 72 sezioni scrutinate. Daniele Silvetti (centrodestra) è ancora avanti con il 51,77%

Ore 16.00: Silvetti tenta la fuga e allunga dopo 52 sezioni al 51,30%

Prima possibile fuga per il candidato del centrodestra Silvetti che allunga al 51,30% dopo 52 sezioni scrutinate. Segue Ida Simonella a 48,70%

Ore 15.50. Sorpassa Silvetti (51,15%) dopo 46 sezioni

A 46 sezioni scrutinate il sorpasso di Daniele Silvetti con il 51,15%. Per Simonella percentuale del 48,85%

Ore 15.42. Testa a testa totale. 28 sezioni scrutinate: Simonella avanti di poco

Dopo 28 sezioni scrutinate, la candidata del Centrosinistra Ida Simonella è avanti con il 50,62% rispetto al 49,38% di Daniele Silvetti.

Ore 15.20 seggi chiusi si parte