Imbocca con l'auto la scalinata di vicolo dei Tribunali ma rimane incastrato nella strettoia

ANCONA- È stato tratto in inganno dal fatto che all’inizio della viuzza, all’incrocio con via Birarelli, qualcuno ha rimosso il paletto dissuasore e non c’è un cartello di divieto di transito. Così, convinto che si potesse passare con l’auto, ha imboccato vicolo dei Tribunali ma è rimasto incastrato nella strettoia della scalinata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, insieme alla polizia locale, per liberare il giovane che ieri pomeriggio è rimasto bloccato con la sua Citroen Picasso mentre tentava di raggiungere piazza Stracca.

Schianto sotto la pioggia, moto finisce contro un'auto: feriti due fidanzatini, un 17enne portato in codice rosso all'ospedale

Ultimo aggiornamento: 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA