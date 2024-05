ANCONA «Correte, stanno facendo del male alla mamma». La voce flebile, la richiesta d’aiuto sussurrata davanti a un tablet, chiusa nella sua cameretta. Come fare, gliel’aveva suggerito proprio la madre, poche ore prima, dopo un violento litigio con il patrigno: «Se sono in pericolo, chiama il 112». È proprio vero, i bambini sono come spugne: assorbono tutto. E lei, a 6 anni, ha memorizzato quei tre numeri, li ha composti sul suo tablet e così ha permesso ai carabinieri di intervenire. Giusto in tempo.

APPROFONDIMENTI IL TENTATIVO Sassoferrato, scoperto un furto durante la spesa: alla vittima erano stati sottratti i soldi dal portafoglio IL GESTO Ancona, si denuda completamente e minaccia i poliziotti durante un controllo: denunciato un 26enne

I fatti



Arrivati nell’abitazione di Arcevia, i militari hanno trovato la donna, una badante 45enne marocchina, sanguinante, con segni sul collo e su un braccio. Stringeva a sé un’altra creatura, nata da un paio di mesi. E poco dopo l’ha raggiunta la terza figlia, più grande. Tutte e 4 sono state accolte in una casa protetta. Da quella sera - era il 27 ottobre 2020 - sono cominciati i guai giudiziari per il compagno della donna, un macellaio 65enne finito a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate. Lui, difeso dall’avvocato Mauro Saraceni, nega tutto. La ex, con cui ha concepito solo l’ultima delle tre figlie, ieri ha ripercorso i fatti davanti al collegio presieduto dal giudice Francesca Grassi.



Il racconto



«Mia figlia, a 6 anni, mi ha salvata - ha raccontato, assistita dall’avvocato Maria Michelina Marsilii -. È stata lei a chiamare i carabinieri mentre il mio ex compagno, la madre e la figlia mi aggredivano. Mi davano della prostituta, urlavano di andarmene di casa. L’anziana ha sbattuto una sedia contro la vetrina di un mobile, lui ha preso un vetro e mi ha ferito al collo e a un braccio, dopo avermi dato un calcio alle gambe, così forte da farmi fare la pipì addosso. Mi ha cacciata via e poi è andato a dormire». La donna ha raccontato che la mattina stessa era stata presa per il collo dall’ex, dopo averlo incrociato sotto lo studio del loro avvocato. E in quella circostanza aveva messo in guardia la figlia di 6 anni, insegnandole a chiamare il 112 in caso d’emergenza. In aula la 45enne ha raccontato che i maltrattamenti erano cominciati 4 mesi prima, a seguito del parto.

«Avevo la sua famiglia contro, mi hanno costretto a fare il test del dna perché erano convinti che avessi concepito mia figlia con un altro uomo», ha riferito, confermando i rapporti tesi con cognata e suocera, segnati da denunce e controdenunce. «Il mio patrigno la trattava come una schiava, come se dovesse impegnarsi a lavorare per poter vivere in quella casa - ha spiegato ai giudici la figlia più grande -. La insultava sempre, la accusava di aver avuto tanti uomini». «Aveva il vizio dell’alcol, si ubriacava almeno una volta a settimana», ha aggiunto la 45enne, secondo cui l’ex l’avrebbe minacciata spesso al telefono, l’ultima volta a novembre: «Vengo lì e finisco la mia vita in galera». L’imputato verrà sentito il prossimo 21 novembre.