ANCONA È l’ennesimo spostare in avanti l’asticella. Nell’ufficialità d'una determina, a Torrette sono stati prorogati, fino al prossimo 31 ottobre, 247 precari in scadenza il 30 giugno. Si tratta di 39 dirigenti medici, di 107 infermieri e di altre figure tra sanitari e amministrativi. La dimostrazione, con la forza di persuasione dei numeri, che nelle corsie dell'ospedale regionale quei dipendenti, quasi tutti assunti all’epoca del Covid, e costretti da allora nel limbo del tempo determinato, sono essenziali a garantire il moto degli ingranaggi della cittadella sanitaria di via Conca.

Il documento



L’evidenza viene espressa, senza equivoci, in uno dei passaggi-chiave del documento. «C’è l’estrema necessità - si legge - di assicurare, in concomitanza dell'imminente periodo delle ferie estive, il mantenimento dell’attuale livello di assistenza, garantendo sia la continuità di cura, minima di un Dea di secondo livello, sia le attività specialistiche esclusive svolte in favore dell’intero territorio». Sui potenziali effetti collaterali, che il rinnegare quell’intento potrebbe generare, scatta l’alert: «Escludendo il rischio di determinare una crescita delle liste d’attesa e una riduzione di posti letto, non sostenibile per la risposta ai bisogni dell’intera regione». Il tutto «garantendo il rispetto del tetto di spesa del personale e coerentemente e con il piano del fabbisogno».



La logica



Sono esclusi, da questo dilatare il perimetro dei contratti in scadenza, i 31 addetti a cucina, mensa, portineria e magazzino, la cui proroga è autorizzata solo fino al 30 settembre, poiché è in scaletta l’affidamento all’esterno del servizio di ristorazione.

Persiste nella speranza che i tetti di spesa vengano eliminati, Armando Gozzini. Il direttore generale spiega la logica che sottende alla sua aspettativa: «È importante tenere in attività tutte queste figure per sostenere i livelli di assistenza e la continuità di servizi, necessari per il mantenimento della mission aziendale di un hub di riferimento regionale». Rafforza le sponde delle sue convinzioni, il dg: «Dare fiducia a questo personale, già formato, rappresenta un passo importante nel futuro, verso una stabilità nell’organizzazione».



Uno scatto, che si alimenta di un altro slancio. Entro l’inizio dell’estate, nelle corsie di Torrette e Salesi, l'organico, tra medici, infermieri, tecnici di laboratorio e amministrativi, salirà di 92 unità. Una cifra che è la combinazione di 70 stabilizzazioni - ovvero il passaggio decisivo per coloro che, a vario titolo, in quei reparti sono già una consuetudine operativa - e di una ventina di nuove entrate.



Il precedente



Era dei primi di maggio quell’annuncio, che è la conversione in pratica dei 5,2 milioni di euro destinati dalla Regione all’implementazione del personale ospedaliero. Nei dettagli del “Piano integrato di attività e organizzazione” sono 24 i camici bianchi e 68 tra operatori socio-sanitari, fisioterapisti, ostetriche. Gozzini già allora lo andava ripetendo: «Speriamo di poter proseguire su questa strada e, soprattutto, auspico che i tetti di spesa, come è stato annunciato, vengano eliminati». Per stabilizzare tutti coloro che già contribuiscono a mantenere alti gli standard di cura e assistenza. Qui alza l’asticella.