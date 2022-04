Schianto sotto la pioggia, moto finisce contro un'auto: feriti due fidanzatini, un 17enne portato in codice rosso all'ospedale

ANCONA - Un brutto incidente è avvenuto attorno alle 20,30 all'incrocio tra via Torresi e via Maiolati, sotto la pioggia. Una moto con a bordo due minorenni si è scontrato con un'auto. I due giovani, lui 17 anni e lei 16, sono stati portati al pronto soccorso di Torrette dal 118, intervenuto con la Croce Gialla e la Croce Rossa, insieme all'automedica. I due fidanzatini sono finiti sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato il 17enne alla guida dello scooter, che ha riportato una brutta frattura alla gamba: è stato portato in codice rosso all'ospedale, dovrà essere operato, ma non è in pericolo di vita. Meno preoccupanti le condizioni della ragazza.

Ultimo aggiornamento: 21:20

