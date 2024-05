ANCONA Bivacchi e consumo di sostanze alcoliche sotto gli occhi dei passanti e nelle vicinanze di un plesso scolastico. E' avvenuto questa mattina (30 maggio) ad Ancona, nei giardini di via Urbino in zona Piano. Una situazione che stava diventando molesta tale da rendere necessario l'intervento degli agenti di polizia.

LEGGI ANCHE: Sassoferrato, va a fuoco una macchina a metano: paura in pieno centro durante la mattina

I controlli e la scoperta

I poliziotti, nel controllare l'intera area, accertavano la presenza di un cittadino straniero, successivamente identificato di origine gambiana di 26 anni, il quale si mostrava subito contrariato alla richiesta di fornire dei documenti identificativi. Nel tentativo di eludere i controlli di polizia, l'uomo dapprima si denudava, togliendosi i pantaloni ed una calzamaglia, mostrando le parti intime, e poi, una volta rivestitosi, si avvicinava agli Agenti con fare minaccioso urlando e brandendo le mani energicamente. I poliziotti, non riuscendo a tranquillizzarlo, sono stati costretti a portarlo in Questura in maniera energica. L'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.