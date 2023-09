Ancona, aggressione choc in via Filzi: 54enne pestato da un gruppo di ragazzini dopo essere stato colpito da un pugno. La violenza sedata dai carabinieri

ANCONA - Aggressione choc questa sera in via Filzi, all’angolo con il viale della Vittoria. Un uomo è stato pestato da un gruppo di ragazzini all’uscita dal ristorante Il Giardino ed è finito all’ospedale. L’allarme è stato dato dai passanti attorno alle 22. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri e un equipaggio della Croce rossa che ha soccorso il 54enne aggredito. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo all’uscita dal locale avrebbe chiesto al gruppetto di giovani il permesso di passare.

Sul posto la Croce Rossa di Ancona

Le ragioni da accertare

Per ragioni tutte da accertare, uno di loro l’avrebbe colpito con un pugno, facendolo crollare a terra. Poi altri adolescenti, tutti sui 15-16 anni, avrebbero reagito con violenza: l’uomo sarebbe stato accerchiato dal branco e preso a calci e pugni. La zuffa è stata sedata dai carabinieri che hanno fermato alcuni dei giovani coinvolti: sono in corso accertamenti. Il 54enne, dolorante e sotto choc, è stato portato al pronto soccorso: non è grave, ma aveva segni su tutto il corpo, un occhio tumefatto e traumi al costato e ad un piede.