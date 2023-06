Viali ha comunicato di voler lasciare il Cosenza: per lui è pronto un biennale ad Ascoli (dove aveva giocato nel 1996-97)

ASCOLI - Mister William Viali ha comunicato al presidente del Cosenza, che ha incontrato questa mattina, di voler terminare la sua esperienza in Calabria. Dopo la risoluzione del contratto potrà quindi accasarsi all'Ascoli dove firmerà un contratto biennale.

La carriera

Viali, 49 anni, ex difensore di buon livello, vive a Piacenza con la famiglia e vuole riavvicinarsi a casa: Ascoli, dove ha giocato nel 1996-97, è decisamente meno distante rispetto a Cosenza. Fino ad ora ha allenato Pro Piacenza (salvezza raggiunta ai playout), Südtirol (esonerato), Cuneo (salvezza), Novara (esonerato e poi richiamato: disputa i playoff uscendo al secondo turno), Cesena (2020-22, con il terzo posto come miglior risultato ma playoff persi al primo turno) e infine il Cosenza, in B, subentrando a Dionigi e portando la squadra alla salvezza tramite playoff (sul campo) contro il Brescia.