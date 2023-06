ASCOLI Che William Viali sarà l’ allenatore dell’ Ascoli nella stagione 2003-2004 lo abbiamo già scritto diversi giorni fa (si parla di un contratto biennale pronto per lui), un solo nome in un contesto di tanti altri allenatori. Poi è ovvio che finché non ci sarà la firma e l’ ufficialità tutto può succedere. Viali in questi giorni si trova in vacanza in Corsica con un paio di amici, una vacanza a bordo della sua moto, la sua grande passione dopo il calcio, per smaltire la tensione dei playout disputati e vinti alla guida del Cosenza. In vacanza si ma con le idee ben chiare, sa già quale squadra vuole allenare, ma prima di tutto deve pur sempre parlare con il Cosenza.

Il Cosenza non molla

Dalla città calabrese sono ancora speranzosi di rivederlo in panchina e fanno sapere che è previsto un incontro con il presidente del sodalizio rossoblù nei primi giorni della prossima settimana, il presidente del Cosenza farà un tentativo per trattenerlo, non potrebbe essere altrimenti anche se è tutto molto chiaro, probabilmente anche a lui. Insomma Viali a parole viene rimbalzato tra centro Italia e profondo sud. Ascoli lo aspetta per iniziare un nuovo percorso e nel frattempo deve salutare Roberto Breda e ringraziarlo per il lavoro svolto. Una scelta quella di puntate su Viali che non ha trovato ostacoli o divergenze, il suo è stato il primo nome nella lista, poi è chiaro che diversi allenatori, alla ricerca di una panchina, si sono proposti come sempre capita quando si ha sentore che c’è un cambio di conduzione tecnica.

Viali prima scelta

Viali è stato invece scelto dalla società che ha visto in lui l’ allenatore adatto per iniziare un nuovo percorso. Mancano comunque gli ultimi dettagli, per sì che la trattativa sia conclusa, manca l’ incontro tra Viali e il Cosenza, tutto fa pensare che sarà un incontro di addio, ma occorre pur sempre rispettare i tempi. L’ Ascoli non puo’ far altro che aspettare l’ incontro tra il Cosenza a Viali. Tutto il resto solo illazioni che non trovano riscontro. Poi che il tecnico milanese allenerà la squadra bianconera è probabilmente fuori da ogni dubbio, ma di questo ne avremo la certezza solo la prossima settimana. Viali che vive a Piacenza con la famiglia, vuole riavvicinarsi a casa e Ascoli è decisamente meno distante rispetto a Cosenza. Successivamente inizierà il vero calcio mercato per ora solo voci con una certezza che si pesca anche in Serie C, alla ricerca di giovani che facciano lo stesso percorso di Michele Collocolo prelevato due anni fa dal Cesena e che adesso è l’uomo mercato o come Federico Baschirotto, ceduto al Lecce l’estate scorsa, fu acquistato dalla Viterbese e nel giro di due stagioni si è ritrovato in Nazionale. Giovani di prospettiva in Serie C ce ne sono e tanti, basta solo individuare quelli giusti. Una scelta quella di puntate sui giovani che alla fine può dare i suoi frutti. L’Ascoli è una squadra che ha giocatori esperti in ogni reparto che sono integrati perfettamente con i giovani. Viali vuole calciatori rapidi in mezzo al campo e soprattutto sulle corsie esterne. Il suo è un gioco atto a sfruttare al meglio le capacità tecniche della prima punta in questo caso Francesco Forte. Per quanto riguarda il mercato degli attaccanti Cedric Gondo ha salutato ed è tornato alla Cremonese dopo un campionato anonimo anche se all’inizio con i tre gol realizzati a Palermo aveva fatto ben sperare. Resterà invece Pedro Mendes.