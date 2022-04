La Lube a Trento in campo alle 18 per conquistarsi la "bella" a Civitanova

TRENTO - Per la Lube Civitanova alle 18 a Trento comincia la delicatissima gara 4 della sfida di semifinale playoff, che potrebbe dare alla squadra di Blengini il diritto a giocarsi la bella mercoledì sera a Civitanova, oppure, in caso di sconfitta, potrebbe decretare la fine della stagione, con l'ennesimo insuccesso. una partita quindi decisiva in una senso o nell'altro, anche perché in caso di vittoria i biancorossi, partiti dallo 0-2 e ora sul 2-2 con la bella in casa diventerebbero i grandi favoriti per l'approdo in finale.

In campo alle 18 anche le altre due semifinaliste, a Modena la Leo Shoes ha il match ball visto che conduce 2-1 sulla Sir Safety Perugia

