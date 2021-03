La Lube in Polonia si gioca mezza Champions, deve vincere quattro set

KEDZIERDZIN KOZLE - In una città dal nome difficilmente pronunciabile, ma grande e molto industrializzata, la Lube è atterrata con un volo privato da Falconara e la ferma intenzione di aggiudicarsi l'incontro di ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley. Sconfitta all'andata in casa per 3-1, la squadra appena affidata al ct azzurro Blengini dovrà vincere contro lo Zaksa per 3-0 o 3-1 (è indifferente) e poi vincere anche il successivo Golden Set. Ai polacchi per andare in semifinale ed eliminare la Lube dovranno vincere almeno due set. L'impresa che attende la Lube, se la squadra riuscirà a giocare come sa, non è proibitiva, anche perché giocando a porte chiuse l'effetto del fattore campo è molto attutito. Entrambe le squadre sono annunciate al gran completo.

