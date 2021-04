Domani sera Sir Perugia-Lube, chi vince si prende il match-point scudetto

CIVITANOVA - Chi vince domani sera (il via alle 20,30) si prende il match-point scudetto. Chi vince domani avrà tanto morale e lascerà la pressione tutta sulle spalle dell'aversario. E' una partita chiave nella serie che vale il tricolore con la Lube chiamata al riscatto dopo aver perso in casa domenica gara-2 in una sfida che ha riservato brividi ed emozioni dal primo set fino al tie-break. Era l'occasione per portarsi sul 2-0 dopo il blitz al pala Barton che era costato anche la panchina a coach Heynen ma Perugia ha risposto e così la serie diventa incandescente con il terzo atto che vale un pezzo di scudetto e forse anche qualcosa in più.

