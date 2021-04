La Lube vince a Perugia e passa subito a condurre nella finale scudetto

PERUGIA - La Cucine Lube Civitanova ha vinto 3-1 la prima partita della serie di finale scudetto contro la Sir Safety Perugia ed ora conduce per 1-0. Il primo set è stato vinto di misura dai marchigiani per 25-23, la risposta degli umbri è arrivata con un 25-22 nel secondo parzale, poi la Lube ha cambiato marcia e ha vinto il terzo e il quarto sert con maggiore facilità, chiudendo in entramb i i casi sul 25-20. La seconda partita si giocherà domenica pomeriggio all'Eurosouole Forum di Civitanova, sempre a porte chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA