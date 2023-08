ASCOLI Si parte. Questa sera al Marulla inizia il 27° campionato di Serie B per l’Ascoli, un nuovo capitolo della lunga storia bianconera che ha scritto pagine importanti anche nel campionato di serie A con 16 presenze.



L’avvio



Alle ore 20.30 prende il via la nuova stagione per il Picchio, difficile come le altre ma che deve essere giocata a grandi livelli da un Ascoli che è stato costruito tenendo conto delle basi della passata stagione con innesti di nuovi calciatori che hanno formato un giusto mix tra giovani ed esperti. A guidare la squadra un nuovo allenatore ovvero William Viali che stasera torna nello stadio che lo ha visto protagonista e conquistare la salvezza con il Cosenza.



Le scelte



Viali per questa prima di campionato ha convocato 22 giocatori. Non fanno parte della lista Mirko Eramo e Federico Dionisi entrambi, è ormai chiaro, sono fuori dal progetto Ascoli. Non ci sono neppure Giuseppe Bellucci, squalificato per due turni a causa dell’espulsione rimediata all’ultima giornata di campionato al Granillo di Reggio Calabria, e Aljanz Tavcar che è infortunato al ginocchio. Prima convocazione per il nuovo portiere bianconero Emiliano Viviano. «Il giocatore è pronto, chi giocherà tra lui e Barosi lo deciderò prima della partita» ha affermato il tecnico, anche se probabilmente avrà già preso una decisione e dovrebbe essere quella di vedere Viviano difendere la porta bianconera con Barosi in panchina. E come annunciato dallo stesso tecnico tra i convocati c’è anche Nicola Falasco che partirà titolare, anche perché il giovane terzino che fino ad ora lo ha sostituito, ovvero Kevin Haveri, in settimana ha accusato qualche acciacco fisico. Resta il fatto che se recuperato mentalmente Falasco, visto che sembrava orientato ad andare via, potrebbe fare la differenza sulla corsia sinistra. La difesa ha alzato di parecchio il baricentro dopo l’arrivo di Viali e ciò si addice perfettamente alle caratteristiche del terzino sinistro. Una soluzione questa che lo porta facilmente al cross per gli avanti bianconeri. Per quanto riguarda la parte offensiva della squadra ci sono diverse soluzioni che il tecnico sta vagliando: far giocare Pedro Mendes al fianco di Francesco Forte con Pablo Rodriguez da supporto oppure inserire dal primo minuto Vincenzo Millico al fianco di del giocatore spagnolo.



I reparti



Per quanto riguarda invece la parte difensiva troviamo un riparto sul quale prevale l’esperienza con Viviano, Eric Botteghin e Lorenco Simic vista la squalifica di Giuseppe Bellusci, a destra troviamo Cloud Adjapong a sinistra Falasco. Il centrocampo appare già rodato con Marcel Buchel fulcro del gioco, Patrizio Masini e Caligara schierati a parti investite ovvero Masini a sinistra Caligara a sinistra. Ma a prescindere dagli uomini che scenderanno in campo quello che conta è che l’Ascoli parta con il piede giusto e che torni a casa con un risultato positivo.