Torino-Roma live 0-1: Mayoral subito in gol. Occasioni per il Toro ma i giallorossi sprecano troppo in ripartenza

45' + 1 - Occasione per la Roma, Bruno Peres va via sulla destra ma non riesce a servire al centro Mayoral. Il Toro riparte.

44' - Terzo contropiede della Roma, il passaggio di Pedro è però troppo lungo per Perez che non ci arriva

40' - Azioen di contropeide della Roma, Pedro da sinistra riesce a rientrare ma calcia addosso a Milinkovic Savic, sulla respina, viene deviato in corner il tiro di Mayoral

39' - Mirante miracoloso su tiro di Belotti, pallone deviato ma il portiere riesce a respinger

33' - Dormita in area di rigore giallorossa di Pedro che perde palla. Lukic prova il tiro ma Mirante respinge di piede coprendo alla grande il primo palo

28' - Mirante rischia grosso su tiro da fuori di Verdi: il portiere perde la presa ma il pallone prende un altro giro

27' - Ottima giocata personale di Belotti che da sinistra riesce ad accentrarsi e a calciare verso la porta di Pau Lopez. Palla fuori

23' - Ancora granata in avanti, stavolta con Belotti: la sua girata di testa viene bloccata a terra da Mirante

22' - Subito risposta del Torino con Verdi che trova Sanabria a centro area, l'ex giallorosso prova la conclusione al volo palla fuori di poco.

20' - Contropiede giallorosso con Carles Perez che serve Pedro in area: l'ex Barcellona perde un tempo di gioco e la sua conclusione viene deviata in corner da Mandragora

15' - Toro vicino al pareggio: da sinistra Ansaldi trova il primo palo, Mirante respinge ma Lukic non ne approfitta calciando alto.

13' - Villar perde palla ingenuamente a metà campo, Mandragora parte in contropiede e Verdi conclude alto sopra la traversa. Palla deviata da Lopez in corner

11' - Verdi prova a sorprendere Mirante sul primo palo, il portiere giallorosso respinge a lato

10' - Intervento falloso di Pedro su Mandragora al limite dell'area. Calcio di punizione per il Torino

8' - Reazione del Torino: Ansaldi da sinistra cerca Belotti in area che non riesce a girare verso la porta di Mirante. Palla fuori

3' - Roma in vantaggio: Pedro di tacco trova Mayoral in area di rigore che non sbaglia. Il numero 21 viene però segnalato in posizione di fuorigioco. Determinante l'intervento di Guida che corregge nell'auricolare il collega Massa. Mayoral è partito in linea e il gol viene convalidato.

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

Dopo la conquista della semifinale di Europa League, la Roma riprende il cammino in campionato affontando il Torino in trasferta. Fonseca conferma la fiducia a Reynolds, già titolare sette giorni fa contro il Bologna, Peres sarà l'esterno sinistro mentre Veretout e Villar completeranno il centrocampo giallorosso. Attacco tutto spagnolo con Mayoral supportato dai connazionali Pedro e Carles Perez. In porta Mirante preferito a Pau Lopez. Nel Torino Nicola in difesa sceglie Nkoulou che vince così il ballotaggio con Buongiorno mentre Sanabria e Belotti guideranno l'attacco granata.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Nkoulou; Mandragora, Verdi, Lukic, Vojvoda, Ansaldi; Belotti, Sanabria

All.: Nicola

Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibañez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

All.: Fonseca

Ultimo aggiornamento: 18:49

