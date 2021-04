Manchester United-Roma 1-0 diretta: assist di Cavani, segna Bruno Fernandes

9'pt GOL MANCHESTER UNITED: Passa la squadra di Solskjaer. Che spacca subito la partita. Pogba parte da sinistra, serve Cavani in mezzo, che premia di prima intenzione l'inserimento di Bruno Fernandes. Tocco sotto su Pau Lopez in uscita e vantaggio United.

7'pt Ha cominciato a giocare il Manchester United, la manovra dei Red Devils pende a sinistra, dove c'è Pogba, accompagnato da Shaw.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Roma, una notte a Old Trafford per sentirsi grande EUROPA LEAGUE Roma, Fonseca in semifinale contro il Manchester combatte con... SPORT La Roma si allena a Trigoria in vista del Manchester United EUROPA LEAGUE Manchester United-Roma, Solskjaer chiede scusa: "La Roma... SPORT Manchester United-Roma: le Foto della gara ROMA Europa League, assembramento di tifosi a Trigoria in vista del match...

5'pt Niente da fare. Veretout non ce la fa. Ci ha provato, ma si è subito accasciato al suolo. Tegola per Fonseca. In campo Villar.

4'pt Ci prova il francese a rimanere in campo, in ogni caso è già pronto Villar.

3'pt Problemi per Veretout. Che si ferma, toccandosi la coscia destra.

2'pt Pressing alto del Manchester United in questi primi minuti. Cavani guida l'attacco ai portatori di palla giallorossi. La Roma la muove bene.

1'pt Iniziata la gara all'Old Trafford, il primo pallone della partita è della squadra di Fonseca.

Stanno per entrare in campo le squadre all'Old Trafford. Tra pochi minuti sarà Manchester United-Roma, semifinale d'andata di Europa League.

Pinto prima della sfida al Manchester United:«Partita importante per noi ma anche per il calcio italiano. Ci aspettiamo una gara difficile, ma sappiamo anche che è solamente la prima delle due. Siamo concentrati per fare un buon risultato. Fonseca è stato sempre un grande professionista, ha fatto un grande lavoro alla Roma. Ma non è oggi il giorno per pensare al futuro».

La notte più importante dell'anno per la Roma e per Fonseca. Contro il Manchester United, nella gara d'andata delle semifinali di Europa League, la squadra giallorossa si gioca una grossa fetta di stagione. Dopo aver abbandondato il campionato, l'unico modo per potersi prendere la qualificazione alla prossima Champions - obiettivo dei Friedkin - è quello di arrivare alla finale di Danzica il prossimo 27 maggio e alzare la Coppa. Ma davanti ci sarà la squadra di Solskjaer, una delle favorite già all'inizio della stagione. Figurarsi adesso. La passione dei tifosi giallorossi, prima della partenza alla volta dell'Inghilterra, potrebbe essere un elemento determinante. La spinta in più per la squadra che stasera scenderà in campo all'Old Trafford. Si parte alle 21.

GUARDA LA DIRETTA

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay; Pogba; Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Ultimo aggiornamento: 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA