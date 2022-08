Tamberi vince in Ungheria ma si ferma a 2,24, ora deve decidere se fare gli Europei

BUDAPEST - Nel tradizionale Istvan Gyulai Memorial, dedicato ad un famoso lanciatore ungherese degli anni '60, Gianmarco Tamberi ha vinto la gara diu salto in alto, fermandosi però ad un non esaltante 2,24. Al secondo posto il tedesco Tobias Potye, anche lui con 2,24.

Tamberi sposa la sua Chiara: pubblicato l'atto di matrimonio

Terzo ad appena 2,18 l'ucraino Protsenko, che a Eugene ha soffiato il bronzo mondiale a Gimbo solo per un errore in meno alle msure inferiori. Dall'Ungheria ci sono per ora solo notizie frammentarie, ma visti i risultati modesti di tutti i concorrenti sembra probabile che la gara sia stata ostacolata dal maltempo. Tamberi dovrà decidere ora se partecipare ai Campionati Europei di Monaco di Baviera, la cui gara di qualificazione è in programma lunedì 16. Il campione anconetano, reduce dal Covid e da un precedente infortunio, è regolarmente iscritto e quindi in teoria andrà a Monaco come capitano della squadra azzurra, ma fino all'ultimo momento potrebbe decidere di dare forfait.