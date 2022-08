Tamberi sposa la sua Chiara: pubblicato l'atto di matrimonio

La proposta di matrimonio era stata da favola, poco prima che lui partisse per le Olimpiadi di Tokyo. Le luci delle candele, il mazzo di rose e l'anello regalato con il contorno di una location romantica, a due passi dal mare. A poco più di un anno da quella scena, è stato pubblicato oggi dal Comune di Ancona l'atto di matrimonio: Gimbo Tamberi sposerà Chiara Bontempi. E lo farà tra meno di un mese: la festa è prevista, infatti, il primo settembre nella cornice di Villa Imperiale a Pesaro.

Attualmente, Gimbo (alle prese con i residui del Covid) è in Ungheria per il meeting Gold del Continental Tour, il primo dei due impegni previsti a stretto giro. Mercoledì sera sarà a Montecarlo, al meeting Herculis. A metà agosto, ad attendere il campione olimpico di salto in alto ci sono gli Europei. Dopo le fatiche sportive, la tappa del matrimonio con la sua Chiara.